استشاري يزف بُشرى سارة بشأن فيروس كورونا في المملكة (فيديو)

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أكد استشاري أمراض الباطنة والمعدة الدكتور نزار باهبري، أن الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي انتشار فيروس كورونا الجديد أتت أكلها في ارتفاع عدد حالات التعافي طبقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة بالمملكة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ”تويتر”: “أنه من أصعب الأشياء في كورونا هي كثرة الحالات الحرجة، بحيث لا يوجد لديك أي مكان شاغر في أي مستشفى، ولا غرف العناية المركزة، وتتزايد لديك الحالات التي تحتاج إلى تنفس صناعي، وهذا الشيء الذي نخاف ونخشى منه جميعاً”، مضيفاً أنه قبل 6 أيام كانت عدد الحالات بكورونا الجديدة أكثر بكثير من حالات التعافي، والآن لنا 3 أيام والحمدلله حالات التعافي في ازدياد.

ولفت إلى أن هذا معناه أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم جدد أو الذين كانوا موجودين في السابق داخل مستشفيات، بدأوا يتعافون ويخرجون من المستشفيات، ويصبح لدينا حالات جديدة نستطيع وضعها مكانهم، والحالات الحرجة نستطيع التعامل معها.

وأكد “باهبري”: أنه كلما زادت عدد حالات التعافي بعدد حالات التشخيص الجديد، وأصبحوا تقريباً مقاربين لبعض، يعني أن الوضع في الطريق الصحيح، إلى أن تصبح حالات التعافي أكثر من حالات التشخيص الجديدة، وصلنا إلى عدد 99 حالة تعافي، صحيح يقابلها 157 حالة إصابة جديدة، لكن يقابلها 99، بينما بالأمس كنا 50 حالة”.

وتابع : “هناك رقم ينبغي أن نفرح به، أمس وزارة الصحة ذكرت أن نصف الذين كانوا في العزل الصحي خرجوا منه، والحمدلله البقية سيلتحقون بهم، والموجودون حالياً في العزل أبشروا اقترب موعد خروجكم، وكلكم ستعودون إلى منازلكم”.

واختتم الدكتور نزار باهبري حديثه قائلاً: “يجب أن نؤمن بأن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا في المملكة تسير بتفكير علمي صحيح، وبإذن الله، نحن في الطريق الصحيح في التعامل مع هذه الأزمة، انشروا التفاؤل، وإن شاء الله أمورنا تسير إلى خير”.