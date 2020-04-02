الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري يزف بُشرى سارة بشأن فيروس كورونا في المملكة (فيديو)

استشاري يزف بُشرى سارة بشأن فيروس كورونا في المملكة (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد استشاري أمراض الباطنة والمعدة الدكتور نزار باهبري، أن الإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي انتشار فيروس كورونا الجديد أتت أكلها في ارتفاع عدد حالات التعافي طبقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة بالمملكة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ”تويتر”:  “أنه من أصعب الأشياء في كورونا هي كثرة الحالات الحرجة، بحيث لا يوجد لديك أي مكان شاغر في أي مستشفى، ولا غرف العناية المركزة، وتتزايد لديك الحالات التي تحتاج إلى تنفس صناعي، وهذا الشيء الذي نخاف ونخشى منه جميعاً”، مضيفاً أنه قبل 6 أيام كانت عدد الحالات بكورونا الجديدة أكثر بكثير من حالات التعافي، والآن لنا 3 أيام والحمدلله حالات التعافي في ازدياد.

ولفت إلى أن هذا معناه أن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم جدد أو الذين كانوا موجودين في السابق داخل مستشفيات، بدأوا يتعافون ويخرجون من المستشفيات، ويصبح لدينا حالات جديدة نستطيع وضعها مكانهم، والحالات الحرجة نستطيع التعامل معها.

وأكد  “باهبري”: أنه كلما زادت عدد حالات التعافي بعدد حالات التشخيص الجديد، وأصبحوا تقريباً مقاربين لبعض، يعني أن الوضع في الطريق الصحيح، إلى أن تصبح حالات التعافي أكثر من حالات التشخيص الجديدة، وصلنا إلى عدد 99 حالة تعافي، صحيح يقابلها 157 حالة إصابة جديدة، لكن يقابلها 99، بينما بالأمس كنا 50 حالة”.

وتابع : “هناك رقم ينبغي أن نفرح به، أمس وزارة الصحة ذكرت أن نصف الذين كانوا في العزل الصحي خرجوا منه، والحمدلله البقية سيلتحقون بهم، والموجودون حالياً في العزل أبشروا اقترب موعد خروجكم، وكلكم ستعودون إلى منازلكم”.

واختتم الدكتور نزار باهبري حديثه قائلاً: “يجب أن نؤمن بأن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا في المملكة تسير بتفكير علمي صحيح، وبإذن الله، نحن في الطريق الصحيح في التعامل مع هذه الأزمة، انشروا التفاؤل، وإن شاء الله أمورنا تسير إلى خير”.

 

مواد ذات صلة

مسؤولة بـ«الصحة العالمية» تتوقع استمرار أزمة «كورونا» حتى هذا الموعد

مسؤولة بـ«الصحة العالمية» تتوقع استمرار أزمة «كورونا» حتى هذا الموعد

لليوم الثاني على التوالي.. أمريكا تسجل أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا

لليوم الثاني على التوالي.. أمريكا تسجل أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا

منطقتان بالمملكة لم تسجلا أي حالات إصابة بفيروس كورونا

منطقتان بالمملكة لم تسجلا أي حالات إصابة بفيروس كورونا

8807 مصانع تتأهب لتوفير إمدادات مدخلات الإنتاج بالمملكة بعد أزمة الصين

8807 مصانع تتأهب لتوفير إمدادات مدخلات الإنتاج بالمملكة بعد أزمة الصين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>