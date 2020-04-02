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مسؤولة بـ«الصحة العالمية» تتوقع استمرار أزمة «كورونا» حتى هذا الموعد

مسؤولة بـ«الصحة العالمية» تتوقع استمرار أزمة «كورونا» حتى هذا الموعد
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، استمرار أزمة فيروس “كورونا” إلى نهاية العام الجاري 2020.

واستبعدت مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية في مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن ينتهي الوباء ويخف بارتفاع درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنه غالباً سيتم تحديد وحكر السفر خلال فصل الصيف.

وقالت إن المنحنى الوبائي للمرض سيكون في كل بلد مُختلف عن الآخر حسب شدة الإجراءات المُتخذة، متوقعةً أن تتراجع تلك الإجراءات في البلدان بعد 7 شهور إلى قرابة عام.

ونوهت إلى أن المرض جديد ولا توجد معلومات كافية عنه حتى الآن، والأمور ستتضح مع إجراء الدراسات الميدانية والوقوف على كم الأشخاص الذين أصبح لديهم مناعة من المرض عبر دراسة المضادات الحيوية بالدم.

 

 

 

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