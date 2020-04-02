تعلمها من أصدقائه في طفولته.. 5 معلومات عن مترجم لغة الإشارة في مؤتمر «مستجدات كورونا»

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قال علي الهزاني مترجم الإشارة- الذي يظهر دائماً برفقة المتحدثين الرسميين في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا”- إنه بدأ تعلم لغة الإشارة منذ كان عمره 10 سنوات، من خلال 5 أصدقاء كانوا يسكنون في الحي الذي كان يعيش فيه.

وأضاف “الهزاني” في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه حاصل على بكالوريوس تربية خاصة وعين محاضراً بجامعة الأمير سطام في قسم التربية الخاصة، وانتقل بعد ذلك للعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح أن ظهوره على شاشة التلفزيون للحديث بلغة الإشارة جاء بعد تشجيع من فئة الصم أنفسهم، مبيناً أن إتقانه لغة الإشارة بهذا الشكل الاحترافي أتى بعد خبرة طويلة في التعامل مع هذه الفئة.