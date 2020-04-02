منطقتان بالمملكة لم تسجلا أي حالات إصابة بفيروس كورونا

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سجلت 18 مدينة بالمملكة حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، منها 11 منطقة إدارية، فيما خلت منطقتا حائل وجارتها في الشمال منها منطقة الجوف، من أي إصابات بالفيروس.

ومع ظهور وانتشار «كورونا» في الصين، رفعت المطارات بالمملكة أعلى درجات الحيطة والحذر لكل الطائرات القادمة من قارات العالم، حيث أخضعت سلطات مطار حائل الدولي وقبل أكثر من ٦٥ يوماً، الرحلة الدولية القادمة من مطار برشلونة لمطار حائل عبر رحلة خاصة من إسبانيا تحمل 150 متسابقاً وبطلاً من أبطال العالم في سباقات «التايتن»، أحد أهم سباقات الدراجات الصحراوية عالمياً الذي يقام وسط سلسلة جبال أجا في الشمال الغربي من المملكة، للفحص الطبي الدقيق والتأكد من عدم زيارة الصين خلال الأيام الماضية، بهدف التأكد من عدم وجود إصابات بفيروس «كورونا»، وهم جنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وأفريقيا والخليج.

ورفعت حائل أعلى درجة الوقاية والاحتراز، فمع تشكيل وتأسيس مركز الأزمات التابع لإمارة حائل ومركز التحكم والقيادة لصحة حائل، انطلقت الأعمال الصحية ومنها عزل المسافرين القادمين من خارج البلاد، وصولًا لتحديد المحجر الصحي، ونهاية برصد مركز الأوبئة قوائم المسافرين القادمين لحائل من مطارات دولية داخلية من الرياض وجدة وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، وفقا ل” عكاظ”.

https://www.okaz.com.sa/news/local/2017825