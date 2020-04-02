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نصائح مهمة من أخصائية نفسية لكيفية التعامل مع المُصاب بفيروس كورونا

نصائح مهمة من أخصائية نفسية لكيفية التعامل مع المُصاب بفيروس كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الأخصائية النفسية  فوزية النغيمشي نصائح مهمة لكيفية التعامل مع المصاب بفيروس كورونا، محذرة من حالات الذعر وفقدان السيطرة عند المصابين بفيروس كورونا الجديد ، وكذلك بعد التعافي منه.

وطالبت بالاهتمام بالمرضى نفسياً بعد تماثلهم للشفاء، خصوصا وأن خبر الإصابة بفيروس كورونا ليس بالأمر الهين على المريض وأسرته ويتطلب تبليغه بالتدرج وتهيئته نفسيا لتقبل المرض وتخفيف آثاره النفسية- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأكدت النغيمشي ضرورة التثقيف الصحي وشرح طبيعة المرض والحث على أهمية الاستقرار النفسي والسكينة لدورهما المحوري في العلاج وأن حالة الذعر وفقدان السيطرة على المشاعر قد تكون بنفس درجة خطورة فيروس كورونا، وربما تفوقه في التبعات.

وبينت الأخصائية النفسية بأنه لابد من التسلسل المتدرج في التعاطي مع الحالة فقد يتعرض البعض للتحاشي من جانب أسرهم بسبب الخوف والقلق من العدوى ما يجعل الوضع لدى المريض أكثر صعوبة،  ناصحة بـالقول :«حافظوا على التواصل النفسي مع أحبابكم».

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