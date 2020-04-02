لمنع انتشار «كورونا».. كيف يتم التعامل مع المحجورين صحياً؟

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قالت إدارة التجمع الطبي بالشرقية إن الكوادر الطبيبة العاملة في المحاجر الصحية على قدر كبير من الكفاءات المدربة على كيفية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لـ”عكاظ” تتم استضافة المحجورين 14 يوماً قبل السماح لهم بالمغادرة، ويحظون بخدمات مختلفة، من بينها الخدمة الصحية التي تبدأ منذ وصول النزيل بالتقييم السريع لحالته وإعداد ملف طبي واستمرار الفرق الطبية بمراقبته صحياً بشكل يومي، مع الأخذ في الاعتبار جانب الصحة الوقائية ومنع انتشار المرض في حال ثبوت الإصابة، ويتم في اليوم الأول أخذ عينة وإرسالها للمختبر الإقليمي في المنطقة الشرقية للتأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس ثم يتم أخذ عينة أخرى في اليوم الثالث عشر للتأكد من عدم إصابته قبل خروجه من الحجر.

وتتضمن الخدمات الفندقية للنزلاء 3 وجبات وغسيل الملابس بعد تأهيل تلك المرافق للتعامل مع الملابس بطريقة صحية وتنظيف الغرف يومياً وتعقيمها، والتعامل بشكل خاص مع النفايات واعتبارها نفايات طبية لسلامة الجميع، مع خدمات استشارية أخرى يتم تنسيقها مع المستشفيات المشغلة للمحجر مثل الاستشارات النفسية، لضمان راحة المعزولين.

وأشارت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية إلى تطبيق كافة الضوابط من خلال مركز القيادة والتحكم، وأن سياسة الحجر الصحي أثبتت نجاحها من خلال اكتشاف بعض حالات الإصابة لأشخاص كانوا في الحجر، كما ساهمت هذه الخطوة في منع مخالطة المصاب لآخرين.