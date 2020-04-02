استهدفوا مركبة رسمية بـ «الحجارة».. شرطة الجوف تضبط 5 مواطنين خالفوا «منع التجول»

تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجول، فقد تعرضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده أو حدوث أي تلفيات بالمركبة.

وأشار إلى أن ذلك حدث من قبل مجموعة من الأشخاص وهروبوا من الموقع، حيث جرى تكثيف البحث عنهم – وبفضلٍ من الله – تمكنت الجهات الأمنية من التعرف على الجناة.

وتبين أن الجناة خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 14 – 28 عاماً، حيث تم ضبطهم وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لاحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.