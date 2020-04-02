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8807 مصانع تتأهب لتوفير إمدادات مدخلات الإنتاج بالمملكة بعد أزمة الصين

8807 مصانع تتأهب لتوفير إمدادات مدخلات الإنتاج بالمملكة بعد أزمة الصين
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تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء المرخصة بالمملكة يصل إلى 8807 مصانع، والتي تستعد لتوفير إمدادات مدخلات الإنتاج بدلا من الصين.

وتبلغ استثمارات المصانع المرخصة جديداً في الشهر الأخير من العام 2019 نحو 707 ملايين ريال، وقد قامت الوزارة بالترخيص لـ 196 مصنعاً جديداً في نهاية 2019″، باستثمارات قيمتها تجاوزت 3 مليارات ريال، ويبلغ عدد السعوديين المشتغلين فيها 5 آلاف.

وارتفع رأس المال المستثمر في هذا القطاع، من نحو 4.3 بليون ريال في العام 1974م إلى نحو 1,1 تريليون ريال في العام 2018م، وفقا لـ”الرياض”.

كما ارتفع عدد العمالة من 10 آلاف عامل في العام 1974م إلى أكثر من مليون عامل في العام 2018م.

وقد شهد الإنتاج الصناعي في المملكة نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 32 بليون ريال في العام 1974م إلى نحو 319.5 بليون ريال بنهاية العام 2018م.

يذكر أن معظم واردات المملكة من الصين هي سلع نهائية كأجهزة ومعدات الاتصال والمكيفات والأجهزة الكهربائية والأثاث والملابس ومواد البناء مما لا يعيق مستويات إنتاج القطاع الصناعي المحلي، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على المنتجين المحليين في حال استمرار أزمة فروس كورونا نتيجة التراجع المحتمل في الاستيراد من الصين.

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