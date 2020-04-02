تصرفات يومية شائعة تجعلك هدفاً سهلاً لفيروس كورونا.. احذرها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من بعض التصرفات والسلوكيات اليومية والتي قد تكون سببا في انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن تلك التصرفات الخاطئة تتمثل في استخدام الأدوات غير الشخصية، والتي قد تنقل العدوى مثل المفاتيح والهواتف الجوالة والأقلام.

وتضمنت التصرفات اليومية الخاطئة عدم ارتداء القفازات الطبية والاكتفاء فقط بتعقيم الأيدي والإمساك بالأشياء مثل عربات التسوق وأبواب السيارات دون ارتداء القفازات.

كما أوضحت وزارة الصحة الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات، حيث أكدت أن وضعها فقط على الفم دون الأنف قد يتسبب في نقل العدوى.