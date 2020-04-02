أمانة الرياض تعمم مبادرة إحكام غلق طلبات المطاعم بطريقة آمنة

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أوضحت أمانة منطقة الرياض، أن تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية لمبادرتها بإلزام المطاعم بإحكام غلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، على مناطق المملكة يؤكد بأن القطاع البلدي فريق واحد ومتكامل خدمةً للمواطن والمقيم، وشكرت الوزارة لدعمها المبادرة.

وأشارت الشؤون البلدية والقروية، إلى أنه استكمالاً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الجديد، فإنها تلزم المطاعم بإحكام غلق طلبات العملاء بطريقة آمنة، قبل تسليمها لمندوبي التوصيل حماية وحفاظًا على سلامة الغذاء.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية ألزمت في وقت سابق منشآت تقديم الوجبات الغذائية كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل سليم، وبما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعمل أمانة منطقة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.