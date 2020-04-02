مصاب كورونا «بصق» عليها.. إتلاف بضائع مجمع تجاري في بلجرشي

تواصل – فريق التحرير:

قررت بلدية بلجرشي إتلاق بضائع وسلع في أحد المجمعات التجارية، بعد قيام وافد آسيوي بالبصق في عربات التسوق وإيقافه من قبل الجهات المختصة قبل نحو أسبوعين.

وقال رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض القحطاني إن توجيهات وردت بالاستمرار في إغلاق المجمع احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية للعامل كما وجه أمير المنطقة بالاستمرار في الإغلاق حتى يرد من الشؤون الصحية بالمنطقة بشأن البضائع.

وأوضح القحطاني أنه صدرت توجيهات بتتبع مسار العامل داخل المجمع وشاركت عدة جهات منها المحافظة والبلدية والصحة والجهات الأمنية وحددت المسارات والأرفرف التي مر من خلالها العامل وتم حصر كافة البضائع على هذه الأرفف وإتلافها بشكل كامل لسلامة المواطنين وسلامة المركز التجاري.

وشدد رئيس بلدية بلجرشي على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية عند إعادة فتح المجمع من حيث تطهير العربات وتأمين المعقمات والقفازات وأيضا الاحترازات الوقائية في المسافات بين المتسوقين داخل المجمع وخارجه.

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