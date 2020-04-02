الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصاب كورونا «بصق» عليها.. إتلاف بضائع مجمع تجاري في بلجرشي

مصاب كورونا «بصق» عليها.. إتلاف بضائع مجمع تجاري في بلجرشي
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت بلدية بلجرشي إتلاق بضائع وسلع في أحد المجمعات التجارية، بعد قيام وافد آسيوي بالبصق في عربات التسوق وإيقافه من قبل الجهات المختصة قبل نحو أسبوعين.

وقال رئيس بلدية بلجرشي المهندس عوض القحطاني إن توجيهات وردت بالاستمرار في إغلاق المجمع احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية للعامل كما وجه أمير المنطقة بالاستمرار في الإغلاق حتى يرد من الشؤون الصحية بالمنطقة بشأن البضائع.

وأوضح القحطاني أنه صدرت توجيهات بتتبع مسار العامل داخل المجمع وشاركت عدة جهات منها المحافظة والبلدية والصحة والجهات الأمنية وحددت المسارات والأرفرف التي مر من خلالها العامل وتم حصر كافة البضائع على هذه الأرفف وإتلافها بشكل كامل لسلامة المواطنين وسلامة المركز التجاري.

وشدد رئيس بلدية بلجرشي على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية عند إعادة فتح المجمع من حيث تطهير العربات وتأمين المعقمات والقفازات وأيضا الاحترازات الوقائية في المسافات بين المتسوقين داخل المجمع وخارجه.

 

اقرأ أيضَّا:

نداء عاجل من محافظ بلجرشي بعد واقعة «البصق» بالسوق التجاري

مفاجأة مدوية.. الباصق على النقود بمكة سليم من «كورونا»

 

مواد ذات صلة

«صحة الطائف» تكشف حقيقة علاقتها بـ «الاستراحة» المخالفة للإجراءات الاحترازية

«صحة الطائف» تكشف حقيقة علاقتها بـ «الاستراحة» المخالفة للإجراءات الاحترازية

«الموارد البشرية» تعلن ضوابط وشروط مغادرة الوافدين المنتهية عقودهم.. التفاصيل كاملة

«الموارد البشرية» تعلن ضوابط وشروط مغادرة الوافدين المنتهية عقودهم.. التفاصيل كاملة

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال أسبوع

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال أسبوع

250 طبيباً سعودياً قرروا البقاء في فرنسا للمساعدة في أزمة «كورونا»

250 طبيباً سعودياً قرروا البقاء في فرنسا للمساعدة في أزمة «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>