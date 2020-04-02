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نصائح مهمة من «الصحة» تضمن لك تسوق آمن في مواجهة كورونا

نصائح مهمة من «الصحة» تضمن لك تسوق آمن في مواجهة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة باستخدام تطبيقات التوصيل، مؤكدة أنها تُغني عن الذهاب للتسوُّق، وذلك للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على “تويتر”، أهمية التقيُّد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة، منها “الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة، والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

وأيضًا المحافظة على مسافة آمنة، لا تقل عن متر بينك وبين المتسوقين، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق، وأن يكون الدفع باستخدام بطاقة الصراف، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر. كما يفضل مسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة، والحرص على غسل الخضار والفواكه”.

وناشدت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت الوزارة بالتواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها “الصحة” لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.‏

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