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«الموارد البشرية» تعلن ضوابط وشروط مغادرة الوافدين المنتهية عقودهم.. التفاصيل كاملة

«الموارد البشرية» تعلن ضوابط وشروط مغادرة الوافدين المنتهية عقودهم.. التفاصيل كاملة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، اليوم الأربعاء، عن ضوابط وشروط مبادرة تمكين الوافدين المنتهية عقودهم من المغادرة إلى بلدانهم.

وأعلنت الوزارة أن المبادرة التي كشفت عنھا الیوم، تتضمن أن تقوم المنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديھا في ظل الظروف الاستثنائیة الحالیة التي أدت لإيقاف الرحلات الجوية الدولیة.

وأضافت “تتم دراسة الطلب لدى الوزارة والرد بالموافقة أو الرفض”.

وفي التفاصيل فإن “الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحیة، وھي للمنشآت القائمة فقط، ومتاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتھا (على رأس العمل)”.

واشترطت أن “يتم إدراج جمیع العمالة المطلوب مغادرتھم في طلب واحد، وإدخال بیانات العامل والموافقة على إقرار يتضمن عدة بنود”.

والبنود هي: إصدار تأشیرة خروج نھائي أو خروج وعودة، إنھاء حقوق العامل والتزاماته، إجراء كشف طبي، التعاون مع وزارة الصحة في حال ظھور أعراض تمنع سفر العامل، شراء تذاكر السفر، إيصال العامل لمحطة السفر والتأكد من سفره”.

وأطلقت الوزارة، المبادرة حرصًا على الاحتیاجات والمتطلبات الإنسانیة للمقیمین، واستجابة لرغبات بعضھم في العودة لبلدانھم، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بھا جمیع الدول بسبب الإجراءات الاحترازية من جائحة “كورونا”.

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