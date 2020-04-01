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قرار وزاري.. اقتصار نشاط نقل الركاب بـ«التطبيقات الذكية» على المواطنين فقط

قرار وزاري.. اقتصار نشاط نقل الركاب بـ«التطبيقات الذكية» على المواطنين فقط
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تواصل – واس:

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا يقضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط.

ويهدف القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة أنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743.

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