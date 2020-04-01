خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 1

خالد الحيدر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد…

كنا نعتقد أن الجلوس مع الأهل أمرا صعبا وكنا لا نقاوم ساعة أو ساعتين للجلوس معهم ربما لعدم تقديرنا أهمية ذلك أو لظغط العمل والارتباطات ولكن بعد انتشار هذا الوباء عافانا الله وإياكم منه جاء قرار لزوم البيوت مع فلذات أكبادنا جلسنا رغما عنا وبدون مقاومة ونسينا أو تناسينا ما كان يعيقنا فيما مضى فوجدنا ذلك أسهل مما يكون بل رأيناه ممتعا أيما إمتاع فهلا جعلنا ذلك حياة مستمرة وقربة لله دائمة نرتب فيها تدارس وتعلم ومؤانسة لهم ونتلمس حاجاتهم ونشاركهم همومهم ونمازحهم تارة ونلعب معهم تارة أخرى فسنجد وسيجدون أبناؤنا راحة وطمأنينة كنا نحتاجها منذ زمن..

حفظنا الله وإياكم من كل مكروه ومتعنا وأهلينا بالصحة والعافية والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين.