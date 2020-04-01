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«كورونا» يجمد تحركات الجيش الأمريكي.. وفاة 5 وإصابة العشرات في يوم واحد

«كورونا» يجمد تحركات الجيش الأمريكي.. وفاة 5 وإصابة العشرات في يوم واحد
A Romanian serviceman stands in a vehicle as the country's army was called to assist the police in enforcing a full day lockdown, with people allowed out of their houses for a very limited number of purposes, in an effort to limit the spread of the new coronavirus in Bucharest, Romania, Wednesday, March 25, 2020. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (AP Photo/Vadim Ghirda)
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الأربعاء، عن إصابة العشرات بفيروس كورونا، في صفوف الوزارة.

وأوضح البنتاجون أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 1405 أشخاص، بزيادة بلغت نحو 200 شخص في الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت إن من بين المصابين 771 عنصرا من أفراد القوات المسلحة، و273 موظفا مدنيا في وزارة الدفاع، و 299 متعاقدا.

وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن عدد الأشخاص العاملين في صفوف القوات المسلحة ووزارة الدفاع الذين توفوا جراء الفيروس بلغ 5 أشخاص حتى اليوم.

وجمّدت الوزارة لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيها لكبح وباء كورونا المستجد.

وقالت في البيان: إن وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقلات كل موظفي البنتاقون الموجودين في الخارج من مدنيين وعسكريين لمدة 60 يوما.

وأشارت إلى أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.

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