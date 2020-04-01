القوات الباكستانية تعتقل 10 متسللين عادوا من إيران وتنقلهم للحجر الصحي

تواصل – واس:

اعتقلت القوات شبه العسكرية الباكستانية المنتشرة على الحدود مع إيران، اليوم الأربعاء، عشرة من الباكستانيين العائدين من إيران، وذلك أثناء تسللهم عبر الحدود بطريقة غير شرعية.

ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤول أمني أن المعتقلين العشرة ينتمون إلى إقليم البنجاب الباكستاني، وقد تم نقلهم بعد اعتقالهم إلى مركز الحجر الصحي المخصص للعائدين من إيران عند منفذ “تفتان” الحدودي في إقليم بلوشستان للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

من جهة أخرى تحدثت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤول حكومي في إقليم بلوشستان الباكستاني أن إيران تُجبر الزوار الباكستانيين على الرحيل إلى باكستان دون توفير وسائل مناسبة تضمن سلامتهم، موضحاً أن السلطات الإيرانية لا تقدم أي دعم للزوار الباكستانيين الموجودين على أراضيها، وسحبت عنهم وسائل العناية الصحية لإجبارهم على العودة إلى باكستان.

وأضاف أن باكستان طلبت من إيران عدة مرات التعاون والتنسيق معها لضمان سلامة الباكستانيين الموجودين على أراضيها، ولكن السلطات الإيرانية لم تصغِ لطلب باكستان.

كما أوضح أن السلطات الباكستانية ما زالت تستقبل مئات الزوار العائدين من إيران بالرغم من إغلاق الحدود، حيث يتم استقبالهم عبر منفذ “تفتان” الحدودي خوفاً من تعرضهم للموت بالجوع والعطش على الجانب الإيراني من الحدود إن لم يتم استقبالهم.