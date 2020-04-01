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أحضر حلاقاً لمقر إقامته.. «النيابة» تباشر التحقيق مع أحد مشاهير التواصل

أحضر حلاقاً لمقر إقامته.. «النيابة» تباشر التحقيق مع أحد مشاهير التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفته الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بإحضار حلاق إلى مقر إقامته وتصوير ذلك ونشره.

وأوضحت النيابة العامة أن أن الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية- باشرت التحقيق مع أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، كان قدر صدر بشأنه أمر قبض من النائب العام، إثر نشره مقطع فيديو مصور له يتضمن محتواه إحضاره حلاقاً في مقر إقامته والقيام بأعمال الحلاقة بمنزله، رغم صدور قرار بإيقاف أعمال الحلاقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وعلمه بذلك، وبفضل من الله تم القبض القبض عليه.

واستجوبت الدائرة المختصة الشخص المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وتتابع النيابة العامة بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم.

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