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الصحة تطلق مبادرة «الممارس الصحي» لاستقطاب 78 ألف متطوع وتأهيلهم

الصحة تطلق مبادرة «الممارس الصحي» لاستقطاب 78 ألف متطوع وتأهيلهم
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة مبادرة “الممارس الصحي مستعد” وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم ليكونوا على استعداد في حال الحاجة إليهم وبلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة.

وتأتي تلك المبادرة في ظل ما تشهده المملكة والعالم من أزمة بشأن فايروس “كوفيد 19” الذي يتطلب جهداً كبيراً في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.

كما شارك مركز التطوع الصحي في مبادرة مجتمع واعي التي تهدف الي تفعيل التطوع الميداني بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة مثل “جمعية التطوع الصحية أثر”.

وأوضح مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بتار أن المركز أطلق مبادرة ممارس صحي مستعد وتهدف الي استقطاب متطوعين صحيين مشيراً إلى أن العمل التطوعي أحد أهم مبادرات وزارة الصحة تجاه مثل هذه الأحداث التي تتطلب إدارة الأزمات بعناية.

من جهته قال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية أثر بأن حملة مجتمع واعي في الأسبوع الأول قام بتدريب خمسة آلاف متطوع عبر منصة دروب وأهلت 300 متطوع صحي ميداني قاموا بزيارة 44 حي في العاصمة الرياض ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية كما أجرى أكثر من 6 ألف اتصال توعوي بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل التواصل والإعلام.

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