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«دعم التوظيف» تدعم أجور المواطنين بالقطاع الخاص لمدة سنتين

«دعم التوظيف» تدعم أجور المواطنين بالقطاع الخاص لمدة سنتين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) لمدة سنتين، وبنسبة تبدأ من 30% وتصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف.

وأوضح الصندوق، في بيان له أن ضوابط الدعم في المبادرة، بينت أن الدعم يشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، مع اشتراط أنه لم يسبق استفادت الموظف من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: (اضغط هنا)، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة، حيث تأتي كأحد المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

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