رسميًا.. وزير التعليم يؤكد استمرار الدراسة والاختبارات في موعدها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ استمرار العملية التعليمية، مضيفا أن هناك إقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور على كافة منصات وأنماط المدرسة الافتراضية أو التعليم عن بعد.
وأضاف آل الشيخ: “وصلنا إلى أكثر من 42 مليون مشاهدة على قنوات عين على يوتيوب، وكذلك هناك إقبال على باقي المنصات، هذا بخلاف المشاهدة المباشرة لعشرين قناة تبث على الهواء مباشرة خلال القمر الصناعي، وأيضا تعيد نفس الخطط الدراسية لكل يوم إلى أن يأتي البث المباشر من اليوم الآخر”.
وتابع وزير التعليم أن المملكة لم تترك الطلاب دون تعليم ولا ليوم واحد ووفرنا 5 اختيارات للطلاب في المدرسة الافتراضية.
وبشأن التعليم في الجامعات قال إن الجامعات تواصل تعليمها من اليوم التالي لتعليق الدراسة، وهناك أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي.
وأشار إلى أن الاختبارات حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة وستعلن عنها في حينها.
وخاطب وزير التعليم طلاب الجامعات قائلا لهم: “كل طالب وطالبة الأهم أن يواصل رحلته التعليمية وهناك آليات وطرق لعملية التقويم”.
وتوجه وزير التعليم بالشكر للمعلمين والمعلمات وأعضاء التدريس على جهودهم الكبيرة، ونقول للطلاب “ابقوا في بيوتكم، والتعليم سيصل إليكم”.
https://twitter.com/saudiatv/status/1245352232066875401