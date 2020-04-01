رسميًا.. وزير التعليم يؤكد استمرار الدراسة والاختبارات في موعدها (فيديو)

وتابع وزير التعليم أن المملكة لم تترك الطلاب دون تعليم ولا ليوم واحد ووفرنا 5 اختيارات للطلاب في المدرسة الافتراضية.



وبشأن التعليم في الجامعات قال إن الجامعات تواصل تعليمها من اليوم التالي لتعليق الدراسة، وهناك أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي.



وأشار إلى أن الاختبارات حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة وستعلن عنها في حينها.

وخاطب وزير التعليم طلاب الجامعات قائلا لهم: “كل طالب وطالبة الأهم أن يواصل رحلته التعليمية وهناك آليات وطرق لعملية التقويم”.



وتوجه وزير التعليم بالشكر للمعلمين والمعلمات وأعضاء التدريس على جهودهم الكبيرة، ونقول للطلاب “ابقوا في بيوتكم، والتعليم سيصل إليكم”.