الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«السعودية للكهرباء» تدعم صندوق الوقف الصحي بـ54 مليون ريال لمواجهة كورونا

«السعودية للكهرباء» تدعم صندوق الوقف الصحي بـ54 مليون ريال لمواجهة كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، مساهمتها بمبلغ 30 مليون ريال، ومساهمة شركائها من مقاولي وموردي الشركة، بمبلغ 24.65 مليون ريال، لدعم صندوق الوقف الصحي، للتصدي لجائحة كورونا المستجد COVID-19.

وقالت السعودية للكهرباء، في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي إيماناً منها بواجبها الوطني، واستشعاراً لمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة وتقديراً لجهود أبطال الصحة.

يذكر أن الشركة تولي جهود المسؤولية المجتمعية أهمية كبيرة، خاصة أن رؤيتها تنص على دمج قضايا البيئة والاقتصاد والمجتمع إلى القيم الثقافية والاقتصادية للشركة وعملياتها وقراراتها، وعلى كافة المستويات الإدارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مواد ذات صلة

إغلاق مكتب البريد الرئيسي في الرياض لمنع انتشار «كورونا»

إغلاق مكتب البريد الرئيسي في الرياض لمنع انتشار «كورونا»

قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)

قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)

بشرى سارة من وزارة الصحة.. تسجيل أكبر عدد لحالات متعافية من «كورونا» في يوم واحد (فيديو)

بشرى سارة من وزارة الصحة.. تسجيل أكبر عدد لحالات متعافية من «كورونا» في يوم واحد (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>