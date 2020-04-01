الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بشكل استثنائي.. «الموارد البشرية» تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

بشكل استثنائي.. «الموارد البشرية» تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، ورغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وتقوم الخدمة بالسماح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة وسيتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد بالموافقة أو الرفض.

الضوابط والشروط

• الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية.

• الخدمة متاحة للمنشآت القائمة فقط.

• الخدمة متاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها على رأس العمل.

سيتم إتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يوما، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوب مغادرتهم في طلب واحد.

مواد ذات صلة

قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)

قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)

«الموارد البشرية» تعلن مفاجأة سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

«الموارد البشرية» تعلن مفاجأة سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

مشرف «صحيفة تواصل» يوضح آلية استقبال المشاركات بمبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)

مشرف «صحيفة تواصل» يوضح آلية استقبال المشاركات بمبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)

مشرف «صحيفة تواصل» يتحدث عن مبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)

مشرف «صحيفة تواصل» يتحدث عن مبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>