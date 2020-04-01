بشكل استثنائي.. «الموارد البشرية» تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، ورغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وتقوم الخدمة بالسماح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة وسيتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد بالموافقة أو الرفض.

الضوابط والشروط

• الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية.

• الخدمة متاحة للمنشآت القائمة فقط.

• الخدمة متاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها على رأس العمل.

سيتم إتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يوما، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوب مغادرتهم في طلب واحد.