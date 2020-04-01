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قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)

قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، اليوم الأربعاء، عن مبادرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

جاء حديث “الهزاني” خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع متحدثي “الصحة” و”الأمن العام” بشأن مستجدات الأوضاع في المملكة حول كورونا.

وقال متحدث “الموارد البشرية”: إن “الوزارة قامت بتخصيص 17 مليار ريال سعودي لأجل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا”.

وفي سياق ذي صلة، أكد “الهزاني” أن “نظام العمل لا يسمح بمنح إجازة للموظفين بلا أجر دون موافقتهم”، في إشارة إلى ممارسات بعض الشركات مع موظفيها خلال الأزمة.

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