مقيم سوداني يروي موقفاً مؤثراً مع مواطن.. أخجلني بحُسن التعامل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أشاد وافد من الجنسية السودانية بحسن معاملة المواطنين بالمملكة للوافدين.

وروى الوافد في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” موقف حدث له، فأثناء قيامه بالتسوق مع أسرته فوجئ بفقدان حافظة نقوده عندما ذهب إلى “الكاشير”.

وأوضح أن المحاسب كان – سعودي الجنسية- وعندما علم بفقدان حافظته قرر عدم أخذ قيمة المشتريات التي بلغت 290 ريالاً، قائلا له: “حسابك علي”، ليؤكد الوافد أنه لم يصدق ردة فعله وعندما عاد إليه في يوم آخر ليسدد له قيمة الفاتورة رفض المحاسب أخذ المبلغ منه.

وأضاف أن المواطنين أخجلوا الوافدين بحسن خلقهم وحسن تعاملهم معهم قائلا: “أتمنى أن أكون سعوديا”.