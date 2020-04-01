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متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم “الأمن العام” سامي الشويرخ، اليوم الأربعاء، عن تشكيل هيئة للفصل في مخالفات منع التجول بكل منطقة لدراسة الاعتراضات.

وقال “الشويرخ” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: “خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن آلية الاعتراض على مخالفات أنظمة منع التجول”.

وأوضح المتحدث باسم “الأمن العام”، أن “مدة الاعتراض على مخالفة (منع التجول) شهر واحد”، مناشدًا الجميع بعدم التجول، “إذا لم يكن لديك حاجة ضرورية”.

وأضاف “الشويرخ”: “نتدارس حلول تقنية لتوفير وسائل تواصل أخرى غير البريد الإلكتروني مع فريق العمل المعني بدراسة طلبات السماح بالتنقل للحالات الطارئة والاستثنائية”.

وأشار المتحدث باسم “الأمن العام”، إلى أنهم تلقوا “37 ألف بريد إلكتروني، وتمت الموافقة على 300 طلب منها لظروفهم الطارئة والاستثنائية”.

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