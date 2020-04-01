الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بشرى سارة من وزارة الصحة.. تسجيل أكبر عدد لحالات متعافية من «كورونا» في يوم واحد (فيديو)

بشرى سارة من وزارة الصحة.. تسجيل أكبر عدد لحالات متعافية من «كورونا» في يوم واحد (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن شفاء 99 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 264.

وأفاد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد – 19)، بتسجيل 157 حالة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة.

وأوضح متحدث “الصحة”، أن الإصابات الجديدة “حالة لقدوم من الخارج وهي في العزل الصحي منذ الدخول، وبقية الحالات ارتبطت بالمخالطة الاجتماعية وهي في العزل الصحي”.

وشدد “العبد العالي”، على أن “التهاون في الالتزام بالتعليمات يزيد عدد الإصابات بفيروس كورونا”، ومحذرًا من أي ممارسة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأضاف متحدث “الصحة”: أنه “بالمقارنة مع الحالات المسجلة في العالم فإن منحنى تسجيل الإصابات في السعودية من ضمن المنحنيات المتحكم بها ولله الحمد”.

مواد ذات صلة

قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)

قرار عاجل من «الموارد البشرية» لمواجهة أزمة «كورونا» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)

«إمارة مكة» تحذر من رسائل احتيالية تصل للهواتف عن فيروس كورونا

«إمارة مكة» تحذر من رسائل احتيالية تصل للهواتف عن فيروس كورونا

«النيابة» تحذر من نشر الشائعات والمجاهرة بالمخالفات.. عقوبات رادعة

«النيابة» تحذر من نشر الشائعات والمجاهرة بالمخالفات.. عقوبات رادعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>