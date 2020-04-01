بشرى سارة من وزارة الصحة.. تسجيل أكبر عدد لحالات متعافية من «كورونا» في يوم واحد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن شفاء 99 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 264.

وأفاد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد – 19)، بتسجيل 157 حالة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة.

وأوضح متحدث “الصحة”، أن الإصابات الجديدة “حالة لقدوم من الخارج وهي في العزل الصحي منذ الدخول، وبقية الحالات ارتبطت بالمخالطة الاجتماعية وهي في العزل الصحي”.

وشدد “العبد العالي”، على أن “التهاون في الالتزام بالتعليمات يزيد عدد الإصابات بفيروس كورونا”، ومحذرًا من أي ممارسة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأضاف متحدث “الصحة”: أنه “بالمقارنة مع الحالات المسجلة في العالم فإن منحنى تسجيل الإصابات في السعودية من ضمن المنحنيات المتحكم بها ولله الحمد”.