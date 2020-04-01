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تطورات جديدة في قضية المسن التونسي المفقود أثناء تأدية «العمرة»

تطورات جديدة في قضية المسن التونسي المفقود أثناء تأدية «العمرة»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد حمدي مفتاحي ابن المفقود التونسي محمد مفتاحي تطابق نتيجة تحليل البصمة الوراثية DNAمع جثة عُثر عليها قرب جبل النور في مكة المكرمة.

ووفقاً لـ” اليوم” أوضح حمدي مفتاحي بأن قضية اختفاء والده بدأت منذ شهر رمضان الماضي، حيث ذهب مع والدته لأداء فريضة العمرة، وأمضوا في المدينة 5 أيام ثم قصدوا مكة مع مجموعة كبيرة من المعتمرين القادمين من تونس

وتابع مفتاحي بأن والديه توجهوا إلى غرفتهم في الفندق والمحجوز لهم مسبقًا، إلا أن “رجلا تونسيا” من العاملين ، أخرج والده المسن (82 عاما) دون إبلاغ والدته أو المسؤولين في مجموعتهم، كما ظن المفقود بأن حجزهم لغرفة واحدة له ولزوجته، إلا أنه تبين لاحقا أن الشركة المسؤولة عن الحملة حجزت غرف منفصلة لكل 4 أشخاص من الرجال والنساء، ولسوء تنظيم المجموعة المنظمة – حسب قوله – تُرك والده في ممرات النزل ثم قام بالبحث عن زوجته وعندما لم يجدها غادر النزل ولم يُعثر عليه.

وأبان مفتاحي بأن أخوته زاروا المملكة مرات عدة للبحث عنه والدهم، وقبل نحو أسبوعين تم إبلاغهم بوجود جثة يشتبه بأنها والدهم المفقود للشبه الكبير بينهم، واتجه أخيه على الفور إلى المملكة رغم صعوبة التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

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