«بلدي الرياض» يطلق مبادرة «حرصاً لسلامتنا» لتعزيز إجراءات الوقاية من «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أطلق المجلس البلدي بالرياض، مبادرة مجتمعية بعنوان “حرصًا لسلامتنا – رقابة لصحة الجميع”، لتعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأكد الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض، أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة والتعاون مع البلديات الفرعية في رصد الملاحظات داخل الأحياء، وذلك في حال الخروج الاضطراري من المنزل، ومتابعة جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويسعد المجلس البلدي باستقبال شكاوى سكان مدينة الرياض وملاحظاتهم إما عبر التواصل المباشر مع مركز طوارئ الأمانة 940، أو التواصل مع المجلس البلدي من خلال قنوات الاتصال المتعددة ومنها المنصات الاجتماعية، أو من خلال التواصل المباشر مع أعضاء المجلس البلدي.

وفي السياق ذاته، أطلق بلدي الرياض مبادرته بالمشاركة في (كلنا مسؤول)مع الجهات المختصة، حيث تضمنت المبادرة نشر أكثر من 100 رسالة توعوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس بلدي الرياض كذلك أن المجلس يعمل على خلال هذه الفترة بشكل يومي، على متابعة شكاوى المواطنين الواردة لمركز طوارئ الأمانة 940، فيما يتعلق بأعمال مكافحة فيروس كورونا، كما يعمل أيضاً على متابعة العديد من التقارير الواردة من الإدارات المختصة بالأمانة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بأعمال نظافة الشوارع وتعقيمها، والبلاغات الواردة لمركز 940، وأعمال صيانة الشوارع ومعالجتها في أثناء فترة منع التجول في نطاق البلديات الفرعية.