كثرة التحديق في الشاشات يتسبب في «جفاف العين».. إليك الحل

تواصل – وكالات:

قد يصاحب جفاف العيون نزول بعض الإفرازات، أو الإحساس بحرقة حول محجر العين. ويزداد هذا الجفاف عادة خلال موسم الربيع، ومع كثرة النظر إلى الشاشات الإلكترونية، وهو ما نمارسه جميعاً في الوقت الحالي خلال فترة العزل والتباعد الاجتماعي.

إليك علاجات منزلية لجفاف العين:

* تناول ما بين 7 و10 أكواب من الماء والسوائل الخالية من الكافيين.

* تمرين العين كالتالي: النظر إلى مسافة بعيدة (20 متراً مثلاً) كل 20 دقيقة، لمدة 20 ثانية، وخاصة خلال وقت التحديق في الشاشة.

* لا تأكل حلوى أو سكريات اصطناعية، وكذلك اللحوم المصنّعة مثل اللانشون والسجق والبرجر.

* تناول المزيد من الأسماك الدهنية، مثل السردين والمكاريل والسلمون والتونة والأنشوجة.

* إذا كنت تدخن امتنع عن السجائر أو قلل استهلاكها إلى أقصى حد ممكن.

* لا تنظر إلى شاشة الكومبيوتر أو التلفزيون أكثر من 50 دقيقة متصلة، والأفضل إبعاد العين عن الشاشة كل 20 دقيقة.

* لا تجلس تحت مروحة، أو في مواجهة فتحات مكيّف الهواء.

* تناول المزيد من الخضروات والفواكه الغنية بالماء.

* يمكنك استخدام قطرة للعيون تتوفر في الصيدليات من دون وصفة طبية، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها فترة طويلة لأنها تؤثر سلباً على وظائف الغدد الدمعية.