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يوم مُرعب في أمريكا.. تسجيل 865 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

يوم مُرعب في أمريكا.. تسجيل 865 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة
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تواصل – واس:

توفّي 865 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، وذلك في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد.

وقالت جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في بيان لها الليلة الماضية “إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ لغاية اليوم 3873 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفاً و743 شخصاً إضافياً بالفيروس.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بعيد ساعات على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنّهم سيواجهون أسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة كوفيد-19 .

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