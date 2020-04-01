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الأرصاد تنبه سكان مكة والمدينة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تستمر حتى هذا التوقيت

الأرصاد تنبه سكان مكة والمدينة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تستمر حتى هذا التوقيت
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف ، والعاصمة المقدسة ، والخرمة ، وتربة ، ورنية ، وميسان مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع. وبينت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تسبب شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، ويستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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