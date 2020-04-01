إشادات دولية بإجراءات المملكة الاحترازية لمواجهة «كورونا».. شاهد ماذا قالوا

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سلط برنامج “هنا الرياض” الضوء على إشادات دولية بإجراءات المملكة في مجابهة فيروس كورونا، حيث قدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التوجيه الذى أصدره لعلاج جميع المقيمين من فيروس كورونا مجاناً، متمنيا أن تحذو دول أخرى حذو المملكة.

وأثنى مقيم أجنبي بالمملكة بالإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها حكومة المملكة كالحجر ومنع التجول والتوجيه بالبقاء في المنزل.

وأبرز برنامج” هنا الرياض” قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي دعت إليها المملكة لمواجهة فيروس كورونا لوضع حد لانتشار الفيروس .