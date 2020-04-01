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العدل الكويتية: لم نسجل أي حالة طلاق منذ بداية أزمة فيروس كورونا

العدل الكويتية: لم نسجل أي حالة طلاق منذ بداية أزمة فيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

كشف مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل د.فهد الضاعن تفاصيل عمل إدارته منذ تعطل العمل في مختلف جهات الدولة بقرار مجلس الوزراء

وقال الضاعن لـ «الأنباء»: إن إدارة التوثيقات الشرعية تعمل يوميا فقط بمقر الإدارة الرئيسي بمجمع محاكم الفروانية الكائن في منطقة الرقعي، حيث تعمل على إنجاز الأمور الاضطرارية فقط حالياً، موضحاً: نقوم في الإدارة باستبدال دفاتر المأذونين وإذن تحويل لمأذون خارجي والتصديق على عقود الزواج، وقسم المواريث وحصر الوراثة، والقسام الشرعي، وقسم الوصايا والأوقاف وعمل وصية وقسم الحفظ واستبدال بدل فاقد.

وعن معدلات الزواج والطلاق يوميا منذ بدء أزمة فيروس كورونا قال الضاعن: إن هناك 10 حالات زواج يوميا تقريبا خلال الأزمة الحالية وتتم عن طريق المأذونين، ولا توجد حالات طلاق رسمي منذ بداية مواجهة فيروس كورونا إلى الآن.

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