مصادر: «الصحة» توفر لمنسوبيها سكناً خاصاً لحماية ذويهم من عدوى «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

أكدت مصادر بوزارة الصحة أن الوزارة وفرت سكنا خاصا لمنسوبيها العاملين في المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وخيرتهم بالسكن في هذه الوحدات السكنية لأولئك الذين يرغبون في عدم مخالطة ذويهم خوفاً عليهم.

ووفقاً لـ” الوطن” أوضحت المصادر أن إدارة التواصل الداخلي في الوزارة أبلغت منسوبيها في هذه المستشفيات أنه بإمكانهم السكن في الوحدات التي وفرتها الوزارة، وذلك من أجل سلامة ووقاية عائلاتهم وأقربائهم في حالة الشك بأن هناك احتمالا لانتقال العدوى إليهم جراء مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس.

ووضعت الوزارة عددا من الشروط عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة، وطلبت من منسوبيها التسجيل وتعبئة البيانات رغبةً منهم في إيضاح بعض النقاط عند السكن في السكن الخاص، ومنها التقيد بالزي الرسمي، وإحضار بطاقة العمل، ولا يسمح بمشاركة السكن مع أي شخص آخر غير مصرح له، وعدم استقبال الزوار داخل السكن، والتقيد بالتعليمات الخاصة بالعزل.

وتابعت أن يكون المتقدم للطلب أحد العاملين في المستشفيات التي تستقبل حالات فيروس كورونا مع مراعاة مواعيد الدوام الرسمي، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية العامة، وكذلك الالتزام بأداء الواجبات الوظيفية والالتزام بالمواثيق السرية بعدم التصوير وتناقل الشائعات.