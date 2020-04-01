بينها ٦ قضايا زوجية.. «العدل» تتلقى ١٢٠ دعوى خصومة «عن بُعد» منذ بداية تعليق العمل

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ذكرت مصادر مطلعة أن المنصة الإلكترونية لوزارة العدل استقبلت نحو 120 دعوى خصومة خلال فترة تعليق الدوام في مقراتها وتطبيق العمل عن بُعد بين أطراف متنازعة، بينها 6 قضايا زوجية في خلافات نفقة وعفش وكسوة.

ووفقاً لـ”عكاظ” أنه طبقا لإحصاء تابع لوزارة العدل، فقد بلغ عدد محاضر الصلح 43043، وبلغ عدد طلبات الصلح 200482، وبلغ عدد المصلحين 253، وعدد مكاتب الصلح 78، وذلك منذ إطلاق الخدمة .

واعتبرت وزارة العدل ما يصدر من اتفاق في المحاضر سندا تنفيذيا، وذلك في خطوة تهدف إلى اختصار الوقت والتيسير على المتنازعين، في إطار مشروع الصلح الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنه تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وحرصا على سلامة المستفيدين، يتم تقديم طلب الصلح في منصة «تراضي»، وتعقد لقاءات الصلح عبر خدمة الصلح عن بُعد لحل النزاعات، والتي تُمكّن الخصوم من الحصول على وثيقة صلح تُعد سندا تنفيذيا.