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البيت الأبيض يعلن أوهايو ولاية منكوبة

البيت الأبيض يعلن أوهايو ولاية منكوبة
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تواصل – وكالات:

أعلن البيت الأبيض منذ قليل، اعتبار ولاية أوهايو ولاية منكوبة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم خلال مؤتمر صحفي، من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين “مؤلمين جداً” على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في أمريكا والعديد من دول العالم.

وقال: “على الشعب الأمريكي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين”. وطالب الرئيس الأميركي المواطنين والشركات بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أنه “لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين، ولفت إلى أنه أعلن سابقا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر أبريل”.

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