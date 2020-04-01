ترامب مخاطباً الأمريكيين: استعدوا لـ «الأيام السوداء» خلال أسبوعين

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إنه على الشعب الأمريكي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعين المقبلين.

وطالب الرئيس الأميركي في المؤتمر الصحافي اليومي مع خلية الأزمة في البيت الأبيض حول تطوروات فيروس كورونا كل مواطن وشركة بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أنه “لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين، ولفت إلى أنه أعلن سابقا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر أبريل.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها، موضحا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال “نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها”.