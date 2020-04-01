يتضمن ابتكارات متطورة.. أبل تطلق نظام «آي أو إس 13.4» الجديد

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، إطلاق نظام “آي أو إس 4.13” الجديد، للهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد، والذي يتضمن بعض الابتكارات المتطورة والعديد من التحديثات الجذابة ودعم استعمال الفأرة لجهاز آي باد.

وأوضحت الشركة أنه يمكن توصيل أي فأرة أو لوحة تتبع بالحاسوب اللوحي آي باد عن طريق تقنية البلوتوث وليس هناك ضرورة لشراء فأرة مطورة خصيصا للعمل مع جهاز آي باد، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة مجلدات “آي كلاود” بنفس الطريقة المعروفة مع خدمات الحوسبة السحابية “وان درايف” و”دروب بوكس”.

وأضافت الشركة الأمريكية أنها قامت بإضافة تحسينات طفيفة على الرموز التعبيرية وشريط الأدوات بتطبيق البريد الإلكتروني وتحسين سطر العنوان في متصفح سفاري، علاوة على أنه يمكن ضبط تطبيق أبل TV لعرض مقاطع الفيديو بدقة أقل عند الاتصال بشبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة عن طريق تقنية LTE أو تقنية الجيل الخامس 5G ،لتوفير باقة البيانات، كما يمكن حاليا استعمال تطبيقات ملاحة من جهات خارجية في تقنية .CarPlay

ويمكن لأصحاب أجهزة أبل الجوالة التحقق من تثبيت نظام التشغيل الجديد عن طريق قائمة “إعدادات النظام عام/التحقق من تحديث البرامج”، ويحتاج نظام التشغيل الجديد إلى مساحة ذاكرة 900 ميجابايت.