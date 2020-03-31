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في نهاية شهر مأساوي.. إيطاليا تسجل 837 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

في نهاية شهر مأساوي.. إيطاليا تسجل 837 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 837 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​”.

وأكدت السلطات تسجيل 4053 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت في وقت سابق ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في منطقة لومبارديا إلى 43208 حالة.

وأشارت إلى أن أعداد الوفيات بلغت 7199 شخصاً، بعد تسجيل 381 حالة وفاة جديدة في المنطقة”.

وتتصدر إيطاليا دول العالم من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

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