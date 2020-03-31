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طيران التحالف والجيش اليمني يدكّان مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في «مأرب»

طيران التحالف والجيش اليمني يدكّان مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في «مأرب»
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تواصل – واس:

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “أن مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في صرواح وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية”.

وبالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وآليات تتبع الميليشيات الحوثية، بينها أطقم محملة بتعزيزات بشرية، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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