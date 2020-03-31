لمناقشة تداعيات كورونا.. اجتماع ١٠٠ أخصائي بـ«الإرشاد الأسري والنفسي» في جدة

تواصل – فريق التحرير:

عقدت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمحافظة جدة اجتماعًا افتراضيًا بحضور أكثر من ١٠٠ أخصائي نفسي واجتماعي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تكامل الجمعية مع المؤسسات الحكومية للدعم النفسي والأسري للمجتمع في ظل تطورات تفشي ڤيروس “كورونا”.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار جزاء المطيري عن سعادته بسرعة الاستجابة وتشكيل فريق تطوعي من متخصصين وأكاديميين لدعم مبادرة الجمعية التطوعية، وأكد على أن هذه المشاركة غير مستغربة من أبناء هذا الوطن المعطاء.

ولفت المدير التنفيذي للجمعية المستشار سليمان الزايدي إلى أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مثل هذه الظروف وضرورة المشاركة في خدمة المجتمع لمساعدته في حل أزماته.