هل سيجري عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار «كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التجرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أن “الإجراءات الاحترازات الوقائية بما فيها منع التجول وتعليق الدخول والخروج من بعض المواقع، كلها خاضعة لتقييم مستمر”.

جاء ذلك ردًا على سؤال: “هل سيجري عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار كورونا؟”، خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وأضاف “العبد العالي”: “هناك لجان مختصة ومراكز علمية ضمن نطاقات اللجنة المعنية تقوم بالدراسات بشكل مستمر، وتقييم يومي للوضع الداخلي والعالمي والإقليمي”.

وتابع متحدث “الصحة” في سياق رده على سؤال “عزل أحياء بالرياض”: “أكيد أن كل قرار يساهم أن يكون المجتمع في وضع حماية لا يكون هناك تردد في اتخاذه”.

وختم “العبد العالي”، بالإشارة إلى أن “المستجدات تصدر من الجهات الرسمية واحذروا من الشائعات، واطمئنوا التقييم مستمر، ومتى ما دعت الحاجة لأي إجراء سيتم اتخاذه في الوقت المناسب”.