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متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم “الأمن العام” سامي الشويرخ، اليوم الثلاثاء، عن تلقيهم 20 ألف طلب لأصحاب الظروف الخاصة للتنقل بين المناطق.

وأكد “الشويرخ” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات “فايروس كورونا”، أن “الالتزام بالتعليمات ستقودنا للخروج من هذه الأزمة”.

وأوضح أن “آلية التنقل بين مناطق المملكة عبر الإرسال على الإيميل roc@ps.moi.gov.sa”، مبينًا أنهم تلقوا “كمًا كبيرًا من طلبات التنقل معظمها ممكن تأجيلها، ونُهيب للمواطنين لايرسل إلّا أصحاب الظروف الطارئة”.

وأضاف متحدث “الأمن العام”: أن “عدد البلاغات التي وردت إلينا خلال الأيام الماضية بلغ 11.488، وتمت الموافقة على 6771 حالة”.

وحذر “الشويرخ” من أن “البعض يتجاوب مع المتسولين وإعطاءهم بعض النقود وهذه آثارها سلبية؛ في انتقال العدوى من يد إلى يد، وهناك جمعيات خيرية تقوم بعملها لهم”.

وشدد المتحدث باسم “الأمن العام”: “من سيقوم بالتهوين من الإجراءات الاحترازية أيًا كانت سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

 

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