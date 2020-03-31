دراسة صادمة.. الهواتف الذكية من أكثر الأجهزة نقلاً لـ«كورونا» بهذه الطريقة

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كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يظل على سطح الهاتف الذكي مدة تصل إلى 4 أيام، مشيرة إلى أنه بعد إجراء عدة أبحاث تبين أن الفيروس يظل حيًا على السطح الزجاجي لمدة تصل إلى 96 ساعة .

ووفقاً لموقع “تايمز نيوز ناو” التقني فإن الدراسة أكدت أن الهاتف الذكي يعد أحد أكثر الأجهزة المستخدمة في حياتنا اليومية حاليًا، خاصة إذا ما نظرنا إلى كم مرة نلمس فيها الهواتف الذكية يوميًا أو حتى في الساعة الواحدة”، مضيفة أنه مع وجود معظم الأشخاص في الحجر الصحي في منازلهم، يعد الهاتف الذكي جهازًا رئيسيًا في تواصل المصابين بالعالم الخارجي.

وتابعت الدراسة قائلة: “لكن ما لم يلاحظه أحد هو أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق سطح الهاتف الذكي، خاصة وأنه المكان الذي يمكن يظل على سطح الهاتف الذكي لفترات طويلة جدًا.

كما أشارت الدراسة إلى أن كوفيد 19 يمكن أن يستمر على سطح من الورق المقوى لمدة 24 ساعة وحوالي 4 ساعات على النحاس. ومع ذلك، نظرًا لأن دراسة المعاهد الأمريكية الجديدة لم تتحدث عن مدة بقاء الفيروس على الزجاج، فهناك عوامل أخرى تشير إلى نتائج مماثلة مثل فيروس السارس التاجي السابق.