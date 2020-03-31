لاحتوائها على معلومات خاطئة.. «الخضيري» يدعو لعدم تداول هذه التغريدة عن «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

دعا أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات فهد الخضيري إلى عدم تداول تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” تتعلق بأن عدوى فيروس كورونا الجديد لا تنتقل عبر أكياس البلاستيك، مشيراً إلى أنه حذف التغريدة لأنها معلومة ناقصة وغير صحيحة.

وقال ” الخضيري”: “حذفتها- التغريدة- لأن المعلومة ناقصة وغير صحيحة لذا يرجى عدم تداولها، والبلاستيك مثل الأسطح الأخرى قد ينقل الفيروس في حال سقط عليه رذاذ المصاب أو عطس عليه مصاب لذا ينبغي التعامل مع أكياس البقالة والأغراض التي لامسها آخرين على أنها قد تنقل الفيروس”، ناصحاً برمي الأكياس وغسل اليدين.