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الكويت تعلن ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ289 حالة

الكويت تعلن ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ289 حالة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 289 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، أن من بين الإصابات الجديدة 14 حالة مخالطة لمصابين بالفيروس، و8 حالات مرتبطة بالسفر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وقال الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة: إن الحالات هي حالتان مرتبطتان بالسفر بواقع (حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي من الجنسية السعودية).

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