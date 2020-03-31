دراسة تكشف ماذا يحدث لقلبك لو تأخرت بنومك قليلاً

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أمريكية حديثة لعادات النوم بين الطلاب، ما يحدث للقلب والدماغ لو تأخر الإنسان قليلاً في نومه.

وتشير الدراسة إلى أن التأخر 30 دقیقة فقط عن موعد النوم المعتاد قد يكون سیئاً للصحة بشكل لا يصدق.

وفي التفاصیل، وجدت الدراسة أن أولئك الذين يذھبون إلى الفراش حتى وقت متأخر قلیلاً عن وقت نومھم المعتاد كان لديھم معدل ضربات قلب في الراحة أعلى بكثیر في اللیل، والذي استمر حتى الیوم التالي.

وكانت ھذه النتائج صحیحة حتى لو حصل الشخص على القدر نفسه من النوم كالمعتاد.

ونظر العلماء في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة في بیانات المشاركین الذين تأخروا فترة ساعة واحدة في المتوسط عن وقت النوم المعتاد، والتي تم أخذھا من أجھزة Fitbit التي وقع ارتداؤھا على مدى أربع سنوات من قبل المشاركین خلال ما يزيد عن ربع مليون جلسة نوم.

كما لوحظت زيادات كبیرة في معدل ضربات القلب أثناء الراحة عندما ذھب الطلاب إلى الفراش في أي وقت بین دقیقة واحدة و30 دقیقة بعد وقت نومھم الطبیعي.

فيما تم تعريف وقت النوم الطبیعي على أنه الفاصل الزمني للساعة التي تحیط بمتوسط وقت النوم.

إلى ذلك وجدوا أنه كلما ذھب الطلاب إلى الفراش متأخرين، زاد ارتفاع معدل ضربات القلب لديھم، وتستمر إلى غاية الیوم التالي.