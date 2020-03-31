الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. توقعات بأتربة وأمطار رعدية

«الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. توقعات بأتربة وأمطار رعدية
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر مناطق بالمملكة غدًا الأربعاء، بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية يتوقع أن تستمر حتى الجمعة – بمشيئة الله -.

وقالت الهيئة عبر صفحتها بموقع “تويتر”، إن التوقعات لطقس الأربعاء تشير إلى تأثر مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والاجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت “قد تؤدي (نشاط الرياح) إلى شبه انعدام في الرؤية الافقية”، مشيرة إلى أن تأثيرها “يمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية”.

كما تتهيأ الفرصة يوم غد الأربعاء، بحسب الأرصاد لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية.

كذلك على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان ، ومنطقة نجران والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى يوم الجمعة.

 

 

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد» لطقس السبت.. أمطار رعدية وأتربة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس السبت.. أمطار رعدية وأتربة على هذه المناطق

«الأرصاد» تحذر من موجات الغبار.. وهذه نصائح الوقاية

«الأرصاد» تحذر من موجات الغبار.. وهذه نصائح الوقاية

«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية متوقعة ورياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية متوقعة ورياح نشطة على هذه المناطق

خبير طقس يتوقع: ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق حتى هذا الموعد

خبير طقس يتوقع: ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق حتى هذا الموعد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>