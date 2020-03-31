«الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. توقعات بأتربة وأمطار رعدية

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر مناطق بالمملكة غدًا الأربعاء، بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار رعدية يتوقع أن تستمر حتى الجمعة – بمشيئة الله -.

وقالت الهيئة عبر صفحتها بموقع “تويتر”، إن التوقعات لطقس الأربعاء تشير إلى تأثر مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والاجزاء الشرقية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت “قد تؤدي (نشاط الرياح) إلى شبه انعدام في الرؤية الافقية”، مشيرة إلى أن تأثيرها “يمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية”.

كما تتهيأ الفرصة يوم غد الأربعاء، بحسب الأرصاد لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية.

كذلك على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان ، ومنطقة نجران والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى يوم الجمعة.