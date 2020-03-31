إليك.. 5 تطبيقات إلكترونية للتواصل مع الآخرين لتفادي الإصابة بـ«كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

ينصح خبراء التقنية باستخدام مجموعة من التطبيقات مع اضطرار ملايين الناس للبقاء في منازلهم للتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت، وفيما يلى مجموعة من التطبيقات التي تساعدك على ذلك.

Skype

يعتبر من أشهر التطبيقات في العالم، ويوفر إمكانية التواصل مع الآخرين وإجراء مقابلات العمل والاجتماعات عبر مكالمات الفيديو، ومن أهم ميزاته سهولة الاستخدام وعدم وجود قيود معقدة عند تحميله من الإنترنت، كما يوفر إمكانية إجراء مكالمة فيديو جماعية لـ 50 مستخدما معا.

ولهذا التطبيق بعض العيوب البرمجية التي تضطر المستخدم لإعادة ضبط بعض الإعدادات بشكل يدوي عند الحاجة لإجراء مكالمات الفيديو.

Zoom

يعتبر من أكثر تطبيقات الاتصال عملية وسهولة في الاستعمال، ويتميز بواجهات استخدام بسيطة، كما يوفر إمكانية إجراء محادثة فيديو جماعية تضم 100 مستخدم في وقت واحد، ويمكن استعماله من أي كمبيوتر أو جهاز ذكي ، وبالرغم من كل ما ذكر فإن النسخة المجانية من هذا التطبيق تعاني من بعض العيوب، فمكالمات الفيديو الجماعية فيها تستمر لـ 40 دقيقة فقط، كما أن مؤسس المكالمة هو وحده من يتحكم بإعداداتها.

Hangouts Meet

تعمل هذه الخدمة من أي جهاز كمبيوتر أو حاسب لوحي أو هاتف ذكي، والأبرز من كل ذلك هو إمكانية استخدامها مباشرة من أي متصفح إلكتروني دون الحاجة لتحميل التطبيق الخاص بها على الأجهزة.، والعيب في هذه الخدمة هو أنها توفر إمكانية التواصل عبر مكالمة فيديو لـ 10 أشخاص في آن واحد فقط.

GoToMeeting

يوفر هذا التطبيق للمستخدم إمكانية التحكم بإعدادات مكالمة الفيديو على النحو الذي يراه مناسبا له، كالتحكم بإعدادات الصور والنصوص، ويمكن الاستفادة من هذا التطبيق مقابل اشتراك شهري (24 دولارا)، كما يوفر إمكانية إجراء مكالمة فيديو تضم 25 مستخدما.

Discord

تطبيق مجاني، ويوفر للمستخدم مجموعة واسعة من الخيارات التي تمكنه من التحكم بإعدادات مكالمات الفيديو الفردية أو الجماعية، كما يوفر إمكانية التحكم بخيارات الصوت أثناء التواصل مع كل مستخدم ضمن المكالمة الجماعية.